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بايدن سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا الجديد الأربعاء

أخبار دولية
2024-07-09 | 00:34
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بايدن سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا الجديد الأربعاء
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بايدن سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا الجديد الأربعاء

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد أول محادثات مباشرة له مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، إن بايدن يعتزم "التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" في اجتماعه مع ستارمر.

وأشار الى أن الزعيمين ستتاح لهما الفرصة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا عبر مجموعة من القضايا من بينها الأزمة الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني وضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فضلا عن مواجهة تهديدات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران للشحن‭ ‬التجاري البحري.

وسيناقش الزعيمان أيضا تعزيز التعاون في مجالات مثل حماية التقنيات المتقدمة وتطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة.

أخبار دولية

بايدن

رئيس وزراء

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كير ستارمر

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