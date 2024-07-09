مسؤول روسي: هجوم أوكراني يشعل حريقا بمحطة للكهرباء في روستوف

أعلن حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي غولوبيف اليوم، أن حريقا اندلع في محطة كهرباء فرعية في المنطقة بعد أن أطلقت أوكرانيا "عشرات" الطائرات المسيرة أثناء الليل.



وكتب غولوبيف على تطبيق تيليغرام: "نتيجة لهجوم جوي في منطقة روديونوفو-نسفيتايسكي، اشتعلت النيران في محولين في محطة كهرباء فرعية"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشرات الطائرات المسيرة.