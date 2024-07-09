إمدادات النفط الخام السعودي إلى الصين سترتفع في آب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تجارية عدة قولها إن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع في آب إلى 44 مليون برميل على الأقل بعد تخفيضات كبيرة في الأسعار من قبل شركة أرامكو السعودية العملاقة.



وأفادت المصادر بأن صادرات آب إلى الصين سترتفع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وستزيد من نحو 36 مليون برميل في تموز.