مقتل أربعة عسكريين في الشطر الهندي من كشمير

قُتل أربعة عسكريين هنود وأصيب ستة آخرون على الأقلّ بجروح في كمين مسلّح استهدفهم في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، بحسب ما أعلن ضابط كبير في الشرطة الإثنين.



وقال الضابط لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ كميناً استهدف قافلة عسكرية في منطقة مالهار بولاية جامو أعقبه اشتباك مسلّح بين عناصر القافلة والمهاجمين.



وهذا أحدث هجوم يستهدف القوات الهندية في هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة وتتنازع السيادة عليها الهند وباكستان.



والأحد، قتل عسكريان وستّة متمردين في تبادل لإطلاق النار في منطقة كولغام.