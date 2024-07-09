الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف مسلحين كانوا يستخدمون مدرسة في وسط قطاع غزة "غطاء"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف ليل الإثنين-الثلاثاء "مسلحين كانوا يستخدمون مدرسة" تابعة للأونروا في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة "غطاء".



وقال الجيش في بيان، إنّه "بناءً على معلومات استخباراتية وباستخدام ذخيرة دقيقة، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عدداً من المسلحين الذين كانوا يقومون بأنشطة، مستخدمين مباني مدرسة في منطقة النصيرات غطاء".



من جانبه، قال مصدر في مستشفى العودة بالنصيرات لوكالة فرانس برس إن المستشفى "استقبل عدداً من الجرحى" الذين أصيبوا في القصف الذي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).