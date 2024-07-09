إسرائيل تعلن اعتراض "هدف جوي"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن طائرة مقاتلة تابعة له اعترضت ما وصفه بأنه "هدف جوي مشبوه" كان يقترب من جنوب إسرائيل من اتجاه الشرق.وذكر الجيش في بيان، أن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية.