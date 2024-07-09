مطاران بروسيا يقيدان الرحلات الجوية بعد هجوم بمسيرات

ذكرت وكالات أنباء روسية أن مطاري أستراخان وفولغوغراد وضعا قيودا على الرحلات الجوية اليوم، بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق روسية عدة.