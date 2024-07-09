أرامكو السعودية تعود لسوق الدين ببيع ديون مقومة بالدولار على 3 شرائح

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين اليوم بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لآجال 10 و30 و40 عاما.وسارعت الشركات والحكومات الخليجية إلى أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالميا. وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في كانون الثاني.ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في شباط إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.وجمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 بالمئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز التمويلات في المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.وتم تعيين كل من سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.