مودي: العلاقات الهندية الروسية مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين

شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مخاطبا الجالية الهندية في موسكو اليوم، على أن علاقة بلاده مع روسيا مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل مودي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ورافقه في جولة حول مقر إقامته خارج موسكو قبل المحادثات الرسمية في الكرملين.