سفينة أبلغت عن انفجار بالقرب منها شرقي نشطون باليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية اليوم، أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن.



وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.