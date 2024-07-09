الكرملين يؤكد أنه يتابع "باهتمام بالغ" قمة حلف شمال الأطلسي

أكّد الكرملين الثلاثاء أنه يتابع من كثب قمة حلف شمال الأطلسي التي ستبدأ في الساعات المقبلة في واشنطن وسيحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرون.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إن موسكو "ستتابع باهتمام بالغ لهجة المحادثات والقرارات التي سيتم اتخاذها".

