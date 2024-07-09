الكرملين ينفي قصف مستشفى للأطفال في كييف

أعلن الكرملين أن القوات الروسية لم تقصف مستشفى للأطفال في كييف أمس الاثنين بل أُصيب بقذائف مضادة للصواريخ أطلقتها أوكرانيا.



ولم يقدم دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أي أدلة تدعم هذا التصريح، لكنه قال للصحفيين: "أؤكد أننا لا نشن هجمات على أي أهداف مدنية".



وتقول السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت المستشفى الرئيسي للأطفال في كييف بصاروخ وشنت هجوما صاروخيا كبيرا على مدن أوكرانية أخرى أمس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيا في أعنف هجوم جوي منذ أشهر.