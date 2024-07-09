الأمم المتحدة: "احتمال كبير" بأن يكون الهجوم على مستشفى الأطفال في كييف "ضربة مباشرة" بصاروخ روسي

أعلنت ممثلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوكرانيا أن الأمم المتحدة تعتقد أن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون مستشفى الأطفال في كييف أصيب "بضربة مباشرة" بصاروخ روسي.



وأكدت دانييل بيل أنه بحسب مقطع فيديو، أصيب المستشفى بصاروخ كروز من نوع KH101 "أطلقته روسيا الاتحادية"، لكنّها شددّت في الوقت نفسه على ضرورة إجراء تحقيق أكثر تعمقا.