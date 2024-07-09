السيسي يبحث مع مدير المخابرات المركزية الأميركية جهود وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث في القاهرة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز.