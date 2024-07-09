الفرقاطة الإيرانية سهند تغرق بالكامل رغم جهود إعادة توازنها

ذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء أن الفرقاطة الإيرانية سهند غرقت بالكامل في مياه ضحلة اليوم بميناء بندر عباس في جنوب البلاد، وذلك في أعقاب تغيير موقعها لفترة وجيزة بعد أن انقلبت الأحد.



وقالت الوكالة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي: "السفينة الحربية سهند، التي كانت قد أعيد توازنها على الماء بصعوبة كبيرة الاثنين، غارقة الآن بعد انقطاع الحبل الذي كان يربط السفينة".



وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت الأحد إن السفينة انقلبت أثناء إجراء إصلاحات بها على رصيف بالميناء بسبب تسرب مياه وإن جهودا كانت جارية لإعادة توازنها.



وجرى إطلاق السفينة الحربية إيرانية الصنع، والتي يصعب على الرادارات رصدها، لأول مرة في 2018، وتقول وسائل إعلام محلية إنها مجهزة بسطح طيران للطائرات الهليكوبتر وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح-سطح وسطح-جو وقدرات حرب إلكترونية.