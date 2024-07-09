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o
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كييف: لدينا أدلة تثبت استهداف مستشفى أطفال بصاروخ روسي
أخبار دولية
2024-07-09 | 06:43
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كييف: لدينا أدلة تثبت استهداف مستشفى أطفال بصاروخ روسي
قدم جهاز أمن الدولة الأوكراني أدلة جديدة، قال إنها تثبت أن مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف أُصيب بشكل مباشر بصاروخ كروز روسي من طراز كيه.إتش-101.
وقال على "تلغرام": "استنتاجات الخبراء لا لبس فيها.. كانت ضربة مباشرة".
ونشر الجهاز صورا لجزء من حطام محرك صاروخي قالت إنه عثر عليه في الموقع.
وأضاف أن تحليل المسار وطبيعة الضرر الناجم يثبت أن الضربة كانت مباشرة.
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