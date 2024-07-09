جسم طائر يستهدف سفينة تابعة لميرسك في خليج عدن

أعلنت شركة ميرسك ان سفينتها ميرسك سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن في الساعات الأولى من الصباح اليوم الثلاثاء.



وقال متحدث باسم مجموعة الشحن الدنمركية لرويترز إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السفينة هي نفسها التي أبلغت عن انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي ميناء نشطون اليمني اليوم.



وترفع ميرسك سنتوسا علم الولايات المتحدة.