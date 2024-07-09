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خبراء أمميون: أطفال غزة يموتون في "حملة تجويع" إسرائيلية

أخبار دولية
2024-07-09 | 06:56
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خبراء أمميون: أطفال غزة يموتون في &quot;حملة تجويع&quot; إسرائيلية
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خبراء أمميون: أطفال غزة يموتون في "حملة تجويع" إسرائيلية

اتهم خبراء حقوقيون أمميون الثلاثاء، إسرائيل بشنّ "حملة تجويع متعمّدة وموجّهة" أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة.
     
وقال عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان: "نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة". وأشاروا إلى أن ثلاثة أطفال ماتوا مؤخرا "بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية".

أخبار دولية

أطفال

غزة

تجويع

إسرائيل

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