بايدن يستقبل في واشنطن رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيّ

يستقبل الرئيس الأميركيّ جو بايدن في واشنطن رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيّ لحضور قِمة سنوية تمنح الرئيس الديمقراطيّ منصة دولية لإقناع الحلفاء في الداخل والخارج بأنه لا يزال قادرا على القيادة.



وتعهد بايدن بمواصلة حملته الانتخابية في مواجهة الجمهوريّ دونالد ترامب رغم مخاوف الديمقراطيين في الكونجرس والمتبرعين للحملة من احتمال خسارته للانتخابات الأميركية

المقررة في الخامس من تشرين الثاني بعد أدائه المتعثر خلال المناظرة بينهما في 27 حزيران.



وقال مساعدون إنّ خطاب بايدن الافتتاحيّ سيسلط الضوء على ما تعتبره إدارته إنجازًا رئيسيًا، وهو أن حلف شمال الأطلسيّ صار أقوى وأكثر اتحادًا تحت قيادة واشنطن وزاد عدد أعضائه وكذلك تصميمهم على حماية احتياجاتهم الأمنية الجماعية.