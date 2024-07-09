الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن يستقبل في واشنطن رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيّ
أخبار دولية
2024-07-09 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن يستقبل في واشنطن رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيّ
يستقبل الرئيس الأميركيّ جو بايدن في واشنطن رؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسيّ لحضور قِمة سنوية تمنح الرئيس الديمقراطيّ منصة دولية لإقناع الحلفاء في الداخل والخارج بأنه لا يزال قادرا على القيادة.
وتعهد بايدن بمواصلة حملته الانتخابية في مواجهة الجمهوريّ دونالد ترامب رغم مخاوف الديمقراطيين في الكونجرس والمتبرعين للحملة من احتمال خسارته للانتخابات الأميركية
المقررة في الخامس من تشرين الثاني بعد أدائه المتعثر خلال المناظرة بينهما في 27 حزيران.
وقال مساعدون إنّ خطاب بايدن الافتتاحيّ سيسلط الضوء على ما تعتبره إدارته إنجازًا رئيسيًا، وهو أن حلف شمال الأطلسيّ صار أقوى وأكثر اتحادًا تحت قيادة واشنطن وزاد عدد أعضائه وكذلك تصميمهم على حماية احتياجاتهم الأمنية الجماعية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
يستقبل
واشنطن
رؤساء
الدول
الأعضاء
الأطلسيّ
التالي
البابا عبّر عن حزنه إزاء الهجمات على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في كييف
فتح تحقيق بحق مارين لوبن في فرنسا بتهمة التمويل غير القانوني لحملة انتخابات 2022
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-08
زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن
أخبار دولية
2024-07-08
زيلينسكي يزور وارسو عشية قمة حلف شمال الأطلسيّ في واشنطن
0
آخر الأخبار
2024-07-05
بايدن يعتزم عقد مؤتمر صحافي الخميس خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن
آخر الأخبار
2024-07-05
بايدن يعتزم عقد مؤتمر صحافي الخميس خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن
0
أخبار دولية
2024-07-05
واشنطن بوست: قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الإنسحاب من الإنتخابات
أخبار دولية
2024-07-05
واشنطن بوست: قادة أعمال وشخصيات عامة يحثون بايدن على الإنسحاب من الإنتخابات
0
أخبار دولية
2024-07-05
بايدن ونتنياهو سيلتقيان على الأرجح نهاية تموز في واشنطن
أخبار دولية
2024-07-05
بايدن ونتنياهو سيلتقيان على الأرجح نهاية تموز في واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:34
فيضانات تضرب جنوب شرق السودان
أخبار دولية
11:34
فيضانات تضرب جنوب شرق السودان
0
أخبار دولية
09:54
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
أخبار دولية
09:54
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن
0
أخبار دولية
09:05
وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية تستأنف البحث عن 35 شخصًا بعد انهيار أرضيّ
أخبار دولية
09:05
وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية تستأنف البحث عن 35 شخصًا بعد انهيار أرضيّ
0
أخبار دولية
08:11
البابا عبّر عن حزنه إزاء الهجمات على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في كييف
أخبار دولية
08:11
البابا عبّر عن حزنه إزاء الهجمات على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في كييف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-14
رئيس وزراء الأردن يحذر من التصعيد في المنطقة ويقول إنه سيؤدي إلى مسارات خطيرة ويؤكد على ضرورة خفض التصعيد
آخر الأخبار
2024-04-14
رئيس وزراء الأردن يحذر من التصعيد في المنطقة ويقول إنه سيؤدي إلى مسارات خطيرة ويؤكد على ضرورة خفض التصعيد
0
أمن وقضاء
2024-07-08
اشترى مئات الدرّاجات الآليّة المسروقة ثمّ صرّفها وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2024-07-08
اشترى مئات الدرّاجات الآليّة المسروقة ثمّ صرّفها وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه
0
فنّ
2024-06-15
"أمثّل وأغنّي وأرقص"... داليدا خليل: ما معي مصاري (فيديو)
فنّ
2024-06-15
"أمثّل وأغنّي وأرقص"... داليدا خليل: ما معي مصاري (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-28
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-28
باريس تسوق ورقتها في بيروت فهل عاد زمن الانتداب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
أخبار لبنان
06:51
جديد "هدهد" حزب الله...
0
أخبار لبنان
06:24
نواب المعارضة يتقدمون بخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي
أخبار لبنان
06:24
نواب المعارضة يتقدمون بخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:20
مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟
أخبار لبنان
06:20
مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟
0
أخبار لبنان
04:03
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
أخبار لبنان
04:03
ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!
0
أخبار دولية
15:23
بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع
أخبار دولية
15:23
بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
فنّ
05:23
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
2
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
3
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
آخر الأخبار
08:57
استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت
4
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
منوعات
03:55
نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)
6
فنّ
15:45
عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!
فنّ
15:45
عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!
7
فنّ
13:11
"حد ينقذ شيرين"... رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وتكشف: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي"! (فيديو)
فنّ
13:11
"حد ينقذ شيرين"... رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب وتكشف: "أنا عندي أدلة وإثباتات في القصة دي"! (فيديو)
8
فنّ
01:16
بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!
فنّ
01:16
بعد قلق الجمهور على شيرين عبد الوهاب... هذا ما كشفه شقيقها حول صحتها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More