وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية تستأنف البحث عن 35 شخصًا بعد انهيار أرضيّ

نشرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية هليكوبتر والمئات من رجال الإنقاذ مع استئناف البحث عن 35 شخصًا.



ووقع انهيار أرضيّ في منجم غير قانونيّ للذهب في جزيرة سولاويسي أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث الانهيار الأرضي صباح الأحد في منطقة سوواوا في إقليم جورونتالو، مما أدى إلى محاصرة عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون قرب المنجم.



وقال المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ سلامة إنه جرى استئناف جهود البحث اليوم بعد توقفها مؤقتا أمس الاثنين بسبب

الأمطار الغزيرة.



وأضاف أنّ حوالى 400 عامل إنقاذ يشاركون في العملية بدعم من طائرة هليكوبتر.



ويجرى العثور حتى الآن على 66 ناجيًا رغم الصعوبات التي تواجه عملية الإنقاذ بسبب الوحل واضطرار بعض العمال للسير أكثر من 20 كيلومترًا للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي.