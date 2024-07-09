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فيضانات تضرب جنوب شرق السودان
أخبار دولية
2024-07-09 | 11:34
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فيضانات تضرب جنوب شرق السودان
شهد جنوب شرق السودان أمطارًا غزيرة أدت إلى غمر قرى بأكملها وانهيار منازل، حسبما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وهذه الكارثة الأولى منذ بداية موسم الأمطار في السودان.
ويتدفق نهر القاش، من إريتريا إلى دلتا في شرق السودان، شمال مدينة كسلا الكبيرة.
وفي بلدة أروما الواقعة على بعد حوالى 60 كيلومترا شمال عاصمة ولاية كسلا، فوجئ السكان بالارتفاع المفاجئ للمياه بعد انهيار حاجز ترابي كان يُستخدم كسد موقت، حسبما قال إبراهيم عيسى أحد سكان هذه المنطقة لوكالة فرانس برس خلال اتصال هاتفي.
وقال: "غمرت المياه منزلي بالكامل، تمكنت فقط من إخراج أطفالي."
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