البرازيل وضعت اتفاقًا للتجارة الحرة موضع التنفيذ مع السلطة الفلسطينية

وضعت البرازيل اتفاقًا للتجارة الحرة موضع التنفيذ مع السلطة الفلسطينية، التي ظلت تنتظر التصديق عليه لأكثر من عشر سنوات.



وأتى ذلك في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطينيّ.



وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "يمثل الاتفاق إسهامًا ملموسًا لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء اقتصاديًا ويمكنها أن تعيش في سلام ووئام مع جيرانها."



وأضافت أنّ البرازيل، التي تعترف بالدولة الفلسطينية وسمحت بإقامة سفارة فلسطينية في العاصمة البرازيلية في 2010، صدّقت الجمعة على الاتفاق الذي وقعه تكتل ميركوسور التجاريّ في أميركا الجنوبية والسلطة الفلسطينية في 2011.



وقال مصدر بوزارة الخارجية في أوروجواي إن مونتيفيديو تدعم الاتفاق، مضيفا أنه لا يوجد اعتراض يذكر على هذه الخطوة نظرًا لأن تكتل ميركوسور لديه اتفاق مماثل مع إسرائيل.