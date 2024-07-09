مودي لبوتين: مقتل أطفال أبرياء أمر مؤلم ومروع

ندّد رئيس الوزراء الهنديّ ناريندرا مودي للرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين غداة هجوم دموي على مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، بمقتل أطفال أبرياء أمر مؤلم ومروع.



وتقول أوكرانيا إنها عثرت على شظايا صاروخ كروز روسيّ من طراز كيه.إتش-101 في مستشفى الأطفال الذي تعرض للقصف الاثنين في سلسلة هجمات روسية أسفرت عن مقتل 41 مدنيًا على الأقل في أنحاء أوكرانيا.