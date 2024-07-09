العاصفة بيريل تضرب جنوب الولايات المتحدة

أعلنت ولايات أميركية حالة التأهب لمواجهة فيضانات الثلاثاء قبل مرور العاصفة الاستوائية بيريل التي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص في جنوب البلاد.



وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن بيريل قد تتسبب الأربعاء بفيضانات مفاجئة "من وادي المسيسيبي السفلي والأوسط إلى البحيرات الكبرى" في شمال البلاد.



كما حذر المركز في تقريره الأخير من احتمال حدوث أعاصير أيضًا الثلاثاء في أجزاء من الجنوب.



وبعد عبوره منطقة البحر الكاريبي، ضرب بيريل ولاية تكساس الاثنين بقوة إعصار من الفئة الأولى، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.



ولقي أربعة أشخاص حتفهم في منطقة هيوستن، بحسب رئيس بلدية هذه المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب تكساس، والشرطة المحلية.