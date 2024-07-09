مقتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الاسرائيليّ فتى فلسطينيا بالرصاص في قربية في وسط الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد الطفل غسان غريب زهران (13 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله".



وفي رده على استفسار وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إن "إرهابيين رشقوا الحجارة في اتجاه مركبات إسرائيلية قرب منطقة دير أبو مشعل".



وأضاف: "ردت القوات المتواجد في المكان بإطلاق النار ... ما أدى إلى إصابة أحد الإرهابيين".

وأوضح منذر زهران ابن عم الفتى لفرانس برس أنه أصيب "برصاصة في بطنه أثناء وجوده على الشارع الرئيسي في القرية".