إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان المحتل جراء صواريخ أطلقت من لبنان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في هضبة الجولان السورية المحتلة بعدما أشار الجيش إلى إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة.



وقالت الشرطة في بيان: "بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة،" موضحةً أن سيارتهما أصيبت مباشرة. وكان الجيش الإسرائيلي أشار في وقت سابق إلى إطلاق 40 صاروخًا من لبنان.

