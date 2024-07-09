الحوثيون: إستهدفنا السفينة سنتوسا التابعة لميرسك في البحر العربي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء أنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في البحر العربي بعدة صواريخ باليستية بالإضافة إلى سفينتين أخريين إحداهما في خليج عدن.