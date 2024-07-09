ثمانية قتلى جراء العاصفة بيريل في الولايات المتحدة

قضى ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب الولايات المتحدة بعدما تسببت العاصفة بيريل بسقوط أشجار وبفيضانات، قبل أن تتراجع قوتها الثلاثاء.



وفي ولاية تكساس، حيث ضرب بيريل الاثنين بقوة إعصار من الفئة الأولى، قضى سبعة أشخاص على الأقل، بينما قضى آخر في لويزيانا المجاورة، حسبما ذكرت السلطات.



وارتفعت حصيلة قتلى الإعصار بيريل إلى 18 شخصًا على الأقل بعدما اجتاح منطقة البحر الكاريبي الأسبوع الماضي وحيث وصل إلى الفئة الخامسة والأعلى على مقياس الأعاصير سافير-سيمبسون.



وبعد عبوره منطقة البحر الكاريبي، ضرب بيريل ولاية تكساس الاثنين بقوة إعصار من الفئة الأولى، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.



