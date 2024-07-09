الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مذكرة توقيف روسية بحق المعارضة يوليا نافالنايا المقيمة في المنفى

أخبار دولية
2024-07-09 | 17:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مذكرة توقيف روسية بحق المعارضة يوليا نافالنايا المقيمة في المنفى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مذكرة توقيف روسية بحق المعارضة يوليا نافالنايا المقيمة في المنفى

أصدرت روسيا الثلاثاء مذكرة توقيف في حق المعارضة المقيمة في المنفى يوليا نافالنايا أرملة أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في شباط الماضي، بتهمة الانتماء إلى "جماعة متطرفة".

وقال المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو على منصة تلغرام: "تهربت يوليا بوريسوفنا نافالنايا من التحقيق الأولي وبالتالي تم إدراجها في قائمة المطلوبين".

وأمرت محكمة باسماني في موسكو أيضًا غيابيًا بوضع المعارضة المقيمة في الخارج في الحبس الاحترازي.

وعلقت نافالنيا عبر اكس قائلةً "فلاديمير بوتين قاتل ومجرم حرب. مكانه في السجن".

وكانت نفالنايا تعهدت مواصلة نضال زوجها الذي كان المعارض الأبرز لفلاديمير بوتين بعد وفاته في ظروف غير واضحة في سجنه في المنطقة القطبية الروسية في شباط 2024.

ودعت انصار زوجها إلى عدم فقدان الأمل وهي تندد باستمرار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالسلطات الروسية وبمصير المعارضين في روسيا.

أخبار دولية

توقيف

روسية

المعارضة

يوليا

نافالنايا

المقيمة

المنفى

LBCI التالي
الهند توقف ستة من أفراد الشرطة والمسؤولين بالحكومة بعد مقتل 121 شخصا في تدافع
الأمم المتحدة: "احتمال كبير" بأن يكون الهجوم على مستشفى الأطفال في كييف "ضربة مباشرة" بصاروخ روسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-07-02

نيابة فرنسا تطلب من محكمة التمييز الفصل في مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

LBCI
أخبار دولية
2024-06-26

الكرملين يرفض مذكرتي التوقيف بحق قائد الأركان ووزير سابق

LBCI
أخبار دولية
2024-06-26

القضاء يصدق على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق بشار الأسد في شأن هجمات كيميائية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-26

أمن الدولة تلقي القبض على مطلوب بحقه ١٢ مذكرة توقيف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:06

بايدن لقادة حلف الأطلسي: أوكرانيا ستوقف بوتين

LBCI
أخبار دولية
01:02

أميركا وحلفاء لها يعلنون إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
00:59

كوريا الجنوبية: تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تهديد للسلام العالمي

LBCI
أخبار دولية
00:56

زيلينسكي: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي لأوكرانيا الإثنين إلى 43 قتيلاً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

LBCI
موضة وجمال
06:42

أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم عربية محجبة... تعرفوا إليها! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-15

زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... فستان العروس غير جاهز وموعد جديد للزواج!

LBCI
أخبار دولية
12:22

العاصفة بيريل تضرب جنوب الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

الجولة اليومية على تفاصيل مهرجان الـEuro Fest من سكة الحديد في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

LBCI
رياضة
13:48

صراع كبير بين روجيه وأليكس فغالي على لقب سباق تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الناتو في واشنطن والعين على قادة دوله وفي الطليعة بايدن!

LBCI
رياضة
13:44

المتطوعون اللبنانيون سفراء لوطن الأرز في أولمبياد باريس!

LBCI
أخبار دولية
13:43

السيارات الكهربائية تجمع الصين بتركيا عبر مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة رئاسية رابعة باسم المعارضة بعد تراجع القوات عن رفض التشاور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

غزة بين القصف الاسرائيلي ومفاوضات وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هدهد حزب الله والحلقة الثانية... عين على الجولان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:23

هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

LBCI
منوعات
03:55

نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
08:57

استشهاد المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج ابو الفضل قرنبش في غارة اسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جديد "هدهد" حزب الله...

LBCI
موضة وجمال
12:38

بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
منوعات
13:15

لهذا السبب المخيف... شابة أسترالية تقرر مغادرة لندن والعودة إلى وطنها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:13

حادث سير يؤدي الى انقلاب سيارة على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة ما أدى الى زحمة سير (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الماكرونية تستعيد مكانتها.. واليسار على حافة الانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More