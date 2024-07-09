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مذكرة توقيف روسية بحق المعارضة يوليا نافالنايا المقيمة في المنفى
أخبار دولية
2024-07-09 | 17:20
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مذكرة توقيف روسية بحق المعارضة يوليا نافالنايا المقيمة في المنفى
أصدرت روسيا الثلاثاء مذكرة توقيف في حق المعارضة المقيمة في المنفى يوليا نافالنايا أرملة أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في شباط الماضي، بتهمة الانتماء إلى "جماعة متطرفة".
وقال المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو على منصة تلغرام: "تهربت يوليا بوريسوفنا نافالنايا من التحقيق الأولي وبالتالي تم إدراجها في قائمة المطلوبين".
وأمرت محكمة باسماني في موسكو أيضًا غيابيًا بوضع المعارضة المقيمة في الخارج في الحبس الاحترازي.
وعلقت نافالنيا عبر اكس قائلةً "فلاديمير بوتين قاتل ومجرم حرب. مكانه في السجن".
وكانت نفالنايا تعهدت مواصلة نضال زوجها الذي كان المعارض الأبرز لفلاديمير بوتين بعد وفاته في ظروف غير واضحة في سجنه في المنطقة القطبية الروسية في شباط 2024.
ودعت انصار زوجها إلى عدم فقدان الأمل وهي تندد باستمرار عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالسلطات الروسية وبمصير المعارضين في روسيا.
أخبار دولية
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