زيلينسكي في واشنطن: لا تنتظروا تشرين الثاني لمساعدة أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة السياسيين الأميركيين في واشنطن على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني للتحرك بقوة لمساعدة بلاده ضد الغزو الروسي.



وقال زيلينسكي، في خطابه بمعهد رونالد ريجان عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي: "الجميع ينتظر تشرين الثاني. الأميركيون ينتظرون تشرين الثاني، وفي أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، يتطلع العالم بأسره نحو تشرين الثاني، والحق يقال إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أيضا ينتظر تشرين الثاني".



وأضاف: "حان الوقت للخروج إلى العلن واتخاذ قرارات قوية... حان الوقت للعمل وعدم الانتظار لشهر تشرين الثاني أو أي شهر آخر".