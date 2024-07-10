زيلينسكي: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي لأوكرانيا الإثنين إلى 43 قتيلاً

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ عدد ضحايا القصف الروسي الذي استهدف الإثنين العاصمة كييف ومناطق أخرى ارتفع إلى 43 قتيلاً.



وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام مركز أبحاث في واشنطن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي إنّ "43 شخصاً قتلوا" في القصف الصاروخي الروسي الذي دمّر خصوصاً مستشفى للأطفال في العاصمة كييف.



وكانت الحصيلة السابقة للقصف 37 قتيلاً، بينهم 31 قتيلاً سقطوا في الغارة التي استهدفت مستشفى الأطفال.



وأوضح زيلينسكي أنّ القصف أوقع أيضاً حوالى 200 جريح.