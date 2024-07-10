كوريا الجنوبية: تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تهديد للسلام العالمي

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تمثل تهديدا للسلام العالمي.



وقال مكتب الرئيس في بيان إن يون أدلى بهذه التعليقات في هاواي حيث ناقش أهمية الموقف الدفاعي المشترك للقوات الأميركية والكورية الجنوبية مع قائد القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادي الأميرال صامويل بابارو.



وقال يون في تعليقاته للقادة العسكريين والقوات الأميركية إن "كوريا الشمالية تهدد السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا على المستوى العالمي من خلال الانخراط في تجارة أسلحة غير مشروعة مع روسيا".