أميركا وحلفاء لها يعلنون إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا

ذكر بيان مشترك صدر في خلال قمة حلف شمال الأطلسي أن الولايات المتحدة وحلفاء لها سيرسلون إلى أوكرانيا خمسة أنظمة دفاع جوي إضافية بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ومكونات لنظام باتريوت.وأضافوا أنهم يعتزمون تزويد أوكرانيا بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية في الأشهر المقبلة.وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمته أمام قمة الحلف إرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا. وفي وقت لاحق صدر البيان مشترك عن زعماء الولايات المتحدة وهولندا ورومانيا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا.