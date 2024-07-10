وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية ايذاناً بعودة الطيران المنتظم بين البلدين

وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض، صباح اليوم، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية، بحسب وكالة "سانا".



وأقامت شركة مطارات الرياض بهذه المناسبة احتفالاً في مطار الملك خالد، في حضور سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية أيمن سوسان وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.



وأكد سوسان أن "هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر".



وأشار إلى أن "عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين".