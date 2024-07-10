الصين تباشر تحقيقا حول إجراءات دعم يمنحها الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين أنها باشرت تحقيقا رسميا حول "إجراءات دعم" و"عوائق أمام الاستثمار" اتخذها الاتحاد الأوربي بعد سلسلة تدابير من جانب بروكسل بشأن ممارسات تجارية صينية اعتبرتها غير نزيهة.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".