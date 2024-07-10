أوكرانيا: مقتل 2 وأضرار بميناء في هجوم روسي على أوديسا

أعلن مسؤولون أن شخصين قتلا وأضرارا لحقت بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا الواقعة على البحر الأسود وبمنشأة للطاقة في شمال غرب أوكرانيا في هجوم أطلقت فيه روسيا 20 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ.



وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر إن سائق شاحنة وحارس أمن قتلا في منطقة أوديسا في الهجوم الصاروخي الذي ألحق أضرارا بمخازن الميناء وشاحنات وسفينة مدنية. وأضاف أن بحارا أصيب أيضا.



وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في البلاد إن طائرات مسيرة دمرت منشأة للطاقة في منطقة ريفنا في شمال غرب البلاد. وقال حاكم المنطقة أولكسندر كوفال إن حريقا نشب وتم احتواؤه ولم ترد تقارير عن إصابات.



وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة لشبكة الكهرباء إن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء في المنطقة، لكنه لم يستلزم أي تعديلات على فترات انقطاع الكهرباء المقررة.

أعلن مسؤولون أن شخصين قتلا وأضرارا لحقت بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا الواقعة على البحر الأسود وبمنشأة للطاقة في شمال غرب أوكرانيا في هجوم أطلقت فيه روسيا 20 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ.



وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر إن سائق شاحنة وحارس أمن قتلا في منطقة أوديسا في الهجوم الصاروخي الذي ألحق أضرارا بمخازن الميناء وشاحنات وسفينة مدنية. وأضاف أن بحارا أصيب أيضا.



وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في البلاد إن طائرات مسيرة دمرت منشأة للطاقة في منطقة ريفنا في شمال غرب البلاد. وقال حاكم المنطقة أولكسندر كوفال إن حريقا نشب وتم احتواؤه ولم ترد تقارير عن إصابات.



وقالت شركة يوكرينرجو المشغلة لشبكة الكهرباء إن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء في المنطقة، لكنه لم يستلزم أي تعديلات على فترات انقطاع الكهرباء المقررة.