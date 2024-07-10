انفجار في مصنع على مشارف ملبورن الأسترالية يشعل حريقا هائلا

دمّر انفجار مصنعا على مشارف مدينة ملبورن الأسترالية ونشب حريق هائل قال رجال الإطفاء إن إخماده بالكامل سيستغرق أياما.



وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في ولاية فيكتوريا إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق في المصنع الواقع في دريموت على بعد نحو 16 كيلومترا غربي ملبورن.



ولم يصب أحد في الانفجار الذي أدى إلى تصاعد الدخان الأسود بكثافة فوق ملبورن وإغلاق الطرق السريعة القريبة.