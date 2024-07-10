غالانت: 60 بالمئة من مقاتلي حماس قُتلوا أو أُصيبوا في قطاع غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن 60 بالمئة من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأكد أمام البرلمان أن إسرائيل فككت أغلبية كتائب الجناح العسكري للحركة وعددها 24 كتيبة كانت لديها في بداية الحرب.

كما أكد غالانت أن بلاده ستصل إلى جميع عناصر حركة حماس الفلسطينية، سواء من هم في الأنفاق أو من يتجولون في كل العالم.