الكرملين: سنرد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بريطانية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا سترد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب بلاده بأسلحة بريطانية.



وذكرت بلومبرج أن رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر أشار إلى أن أوكرانيا يمكنها استخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.



وقال بيسكوف إن ذلك سيكون خطوة تصعيدية متهورة.