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ألمانيا تصف الضربة الإسرائيلية على مدرسة في غزة بأنها أمر "غير مقبول"

أخبار دولية
2024-07-10 | 05:49
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ألمانيا تصف الضربة الإسرائيلية على مدرسة في غزة بأنها أمر &quot;غير مقبول&quot;
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ألمانيا تصف الضربة الإسرائيلية على مدرسة في غزة بأنها أمر "غير مقبول"

اعتبرت ألمانيا أن الضربة الإسرائيلية على مدرسة في جنوب قطاع غزة كانت تستخدم ملجأً أمر "غير مقبول"، داعية إلى إجراء تحقيق في الحادث.
     
وكتبت وزارة الخارجية على منصة إكس: "تعرّض أشخاص يبحثون عن ملجأ في مدارس للقتل هو أمر غير مقبول. يجب ألا يقع المدنيون، لا سيما الأطفال، في مرمى النيران المتبادلة". 

وشددت على أنه "يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة على المدارس من قبل الجيش الإسرائيلي، ويجب أن يُفتح تحقيق" في الحادث.
     

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