"كان": نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا في خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.



وفي التفاصيل، فان صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن الهيئة أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 تموز.