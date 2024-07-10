مقتل أطفال في حادث تحطم حافلة مدرسية في جنوب إفريقيا

قُتل 12 طفلا في جنوب إفريقيا بعد انقلاب حافلة صغيرة كانت تقلهم إلى مدرسة في جوهانسبرغ واشتعلت فيها النيران بعدما صدمتها مركبة أخرى، وفق ما أعلنت الحكومة.



وأعلنت حكومة مقاطعة غوتنغ في بيان إن سائق الحافلة قُتل أيضا فيما نُقل سبعة أطفال آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الطارئ.