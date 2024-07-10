إعلام روسي رسمي: جهاز الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا ويحبط هجوما على سفينة حربية

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إنه أحبط خطة لشن "هجوم إرهابي" على سفينة حربية واعتقل عميلا من القوات الخاصة الأوكرانية.



وقالت وسائل الإعلام أن هدف الهجوم هو حاملة الطائرات الروسية الوحيدة وهي الأميرال كوزنيتسوف التي تعاني من سلسلة من تأخيرات الإصلاحات والصيانة في ميناء مورمانسك.



وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن جنديا على السفينة الحربية تواصل معه أوكراني وحاول إقناعه بارتكاب هجوم على السفينة لكنه اعتقل.