محادثات سلام بين ارمينيا واذربيجان في واشنطن الأربعاء

يجتمع وزيرا الخارجية الأرميني والاذربيجاني الأربعاء في واشنطن لإجراء مباحثات سلام جديدة برعاية نظيرهما الأميركي أنتوني بلينكن، بحسب وزارة الخارجية الأرمينية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية آني باداليان: "سيعقد اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 10 تموز".



وأوضحت أن الاجتماع سيعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).