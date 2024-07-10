أمطار غزيرة تتسب في محاصرة مئات الأشخاص في التيبت

أدت امطار غزيرة إلى فيضانات وانزلاق للتربة ما تسبب في محاصرة مئات الأشخاص في التيبت، وفق ما ذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي سي تي في".



ووجد ما لا يقل عن 472 شخصا، بينهم سكان وسياح، أنفسهم عالقين حول قرية شينتانغ، بالقرب من بلدة شيغاتسي، القريبة من الحدود مع نيبال.



وأدى استمرار هطول الأمطار في التيبت منذ السبت إلى تضرر الطرق و"انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في المنطقة المحيطة بشينتانغ"، بحسب التلفزيون الصيني الرسمي.



وأظهرت لقطات بثتها المحطة تدفق السيول الموحلة على المنحدرات الصخرية واشخاصاً يسيرون على طرق منهارة.