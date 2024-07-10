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العراق يصدر حكما بالإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي
أخبار دولية
2024-07-10 | 07:31
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العراق يصدر حكما بالإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم، أن محكمة أصدرت حكما بالإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل بعد إدانتها بالعمل مع التنظيم واحتجاز يزيديات في منزلها.
وقال المجلس إن يزيديات تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم المتشدد في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى ثم قامت المتهمة باحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل. والمتهمة رهن احتجاز السلطات العراقية.
وقال مسؤول في المحكمة لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية".
وأوضح المسؤول أن الحكم يجب أن تصدق عليه محكمة استئناف عراقية ليصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
يذكر أن البغدادي قتل عام 2019 في ضربة شنتها القوات الخاصة الأميركية على شمال غرب سوريا.
أخبار دولية
العراق
إعدام
زوجة
أبو بكر البغدادي
تنظيم الدولة الإسلامية
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