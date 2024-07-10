تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور التركي بسبب مشكلة في قطر سفينة

أفادت شركة تريبيكا للشحن البحري بأن حركة المرور توقفت في مضيق البوسفور التركي اليوم بعد تعطل زورق قطر في أثناء قطر سفينة عند المدخل الشمالي للمضيق الذي يمر عبر إسطنبول.



وأعلنت أنه تم إرسال زورقي قطر آخرين للمساعدة في حل المشكلة.