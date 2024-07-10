نتنياهو أكد لماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها إسرائيل

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم، أن نتنياهو أكد للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها إسرائيل.



والتقى نتنياهو مع ماكغورك في القدس، حسبما أوضح مكتب نتنياهو.