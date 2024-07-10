ستارمر يجيز لأوكرانيا استخدام صواريخ بريطانية لضرب روسيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أوكرانيا يمكنها استخدام الصواريخ طويلة المدى التي زودتها بها المملكة المتحدة لضرب أهداف عسكرية في روسيا خلال الحرب الدائرة بينهما.



وقال ستارمر للصحافيين أثناء توجهه إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه، إن القرارات المتعلقة باستخدام صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا لكييف تعود للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأوضح ستارمر أن المساعدات العسكرية البريطانية "لأغراض دفاعية، لكن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر كيف تستخدمها لهذه الأغراض الدفاعية".



ويؤكد هذا التصريح أن حزب العمال يتبع الموقف نفسه بشأن الصواريخ التي تطلق من الجو مثل حكومات المحافظين السابقة.



ووقفت بريطانيا بجانب كييف منذ أن أن هاجمت روسيا أوكرانيا في شباط 2022، وقدمت لها المال والأسلحة والتدريب.



وكانت بريطانيا أول دولة تقدم أسلحة بعيدة المدى للجيش الأوكراني عندما أعلنت في أيار الماضي أنها ستزوده بصواريخ ستورم شادو.



ويتوقع أن يؤكد ستارمر مجددا دعم بريطانيا لأوكرانيا و"التزامها الراسخ" تجاه حلف الناتو خلال القمة التي من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.