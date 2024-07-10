أوبك تبقي على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير في 2024 و2025

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري اليوم، أنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.